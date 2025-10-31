Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Ukraine
  3. Oblast d'Odessa
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Oblast d'Odessa, Ukraine

1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Penthouse 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Sol 16/17
✨ Excellent penthouse avec le système "Smart House" dans le complexe résidentiel "Army" ??No…
$330,000
