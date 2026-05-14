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Appartements avec terrasse à vendre en Odessa, Ukraine

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Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 12
LELELEKA par Odesa est un projet médical premium dans le centre d'Odessa dans le format d'un…
$500,000
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