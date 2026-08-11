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Immobilier commercial en Kalouch, Ukraine

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Propriété commerciale 1 497 m² dans Kalouch, Ukraine
Propriété commerciale 1 497 m²
Kalouch, Ukraine
Surface 1 497 m²
Nous vous offrons un lieu de libre but, qui est au cœur de la ville de Kaluash. L'immobilie…
$1,20M
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