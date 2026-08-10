Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Ivano-Frankivsk
  4. Commercial

Immobilier commercial en Ivano-Frankivsk, Ukraine

;
6 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 345 m² dans Ivano-Frankivsk, Ukraine
Propriété commerciale 345 m²
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Surface 345 m²
Je vends des bureaux commerciaux au centre de la ville, Un espace ouvert, avec un puissant s…
$599,999
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale 3 500 m² dans Ivano-Frankivsk, Ukraine
Propriété commerciale 3 500 m²
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Surface 3 500 m²
Le complexe de quatre étages en santé cani à Ivano-Frankika avec une autonomie totale sur se…
$2,50M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale 1 300 m² dans Ivano-Frankivsk, Ukraine
Propriété commerciale 1 300 m²
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Surface 1 300 m²
Je vais vendre l'entreprise Buzon, qui est un hôtel FLOST. La superficie totale de la chambr…
$2,07M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
TekceTekce
Propriété commerciale 10 000 m² dans Ivano-Frankivsk, Ukraine
Propriété commerciale 10 000 m²
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Surface 10 000 m²
Je le vendrai ou je le donnerai à Remmont. c. Drunk, Burshnian ZPD-140. C'est en mai de I.Fr…
$3,20M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale 900 m² dans Ivano-Frankivsk, Ukraine
Propriété commerciale 900 m²
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Surface 900 m²
Je vendrai un complexe de fabrication à Ivano-Français La superficie totale est de 900 m2. M…
$1,15M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale 5 500 m² dans Ivano-Frankivsk, Ukraine
Propriété commerciale 5 500 m²
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Surface 5 500 m²
Un Zasniquan suédois à L.A. Frankik, Lviv C'est une bonne convention. La superficie totale d…
$1,80M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller