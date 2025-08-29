Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Ukraine
  3. Résidentiel
  4. Maison
  5. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Ukraine

Odessa
1149
Oblast d'Odessa
1720
Lymanka
244
Velykodolynske
12
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 6 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
Caractéristiques des propriétés en Ukraine

avec Garage
Bon marché
Luxe
