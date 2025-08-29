Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Résidentiel
  4. Maison
  5. Garage

Maisons avec garage à vendre en Ukraine

Odessa
1149
Oblast d'Odessa
1720
Lymanka
244
Velykodolynske
12
Montrer plus
3 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 6 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
$365,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 2
Plot Square: 3 acres of land (state act)   Red brick house, monolithic ceiling, basalt wo…
$255,000
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ukraine

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller