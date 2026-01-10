Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Velykodolynske, Ukraine

Maison 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 96 m²
Sol 1/2
$35,500
Maison 2 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 2 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 55 m²
Sol 1/1
$31,000
Maison 2 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 2 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Sol 1/1
$10,500
Maison 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 113 m²
Sol 1/2
29735 Je vendrai une maison à Velikodolinsky. La superficie totale est de 113 mètres carrés.…
$45,000
Maison 4 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 4 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 148 m²
Sol 1/2
23516 Maison à vendre à Velikodolinsky La superficie totale est de 148 mètres carrés. Deux é…
$45,000
Maison 4 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 4 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
Sol 1/1
15232 Maison nouvellement construite à vendre. Solutions architecturales modernes. La maison…
$134,777
Maison 8 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 8 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 8
Surface 280 m²
Sol 1/3
10461. . . Nous vous proposons à la vente maison 3 - x étage dans la rue Shevchenko dans le …
$95,000
Maison 3 chambres dans Velykodolynske, Ukraine
Maison 3 chambres
Velykodolynske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Sol 1/1
29469. Je vendrai une maison capitale dans le centre du village Velikodolinskoe, à 15 km d'O…
$47,500
