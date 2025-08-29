Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Oblast d'Odessa, Ukraine

Odessa
1149
Lymanka
244
Velykodolynske
12
Tchornomorsk
6
1 720 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 84 m²
Sol 3/10
Nouvelle maison de 2 étages, légalisée. Palisade 25 m2, garage 20 m2, hangar en pierre 5 m2.…
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Tchornomorsk, Ukraine
Maison 5 chambres
Tchornomorsk, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 352 m²
Sol 1/2
№ 1093. . House for sale in. Chernomorsk on the street. Embankment with beautiful views of t…
$80,000
Maison 3 chambres dans Svitle, Ukraine
Maison 3 chambres
Svitle, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 80 m²
Sol 1/1
30422 Je vendrai une maison à Svetloy sur Central Street, avec une superficie totale de 80 m…
$31,000
AdriastarAdriastar
Maison 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 79 m²
Sol 1/1
27472. Vente d'une maison sur Magistralnaya. Superficie totale 79 m² Chambres spacieuses. C…
$30,000
Maison 6 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 6 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 2 359 m²
Sol 1/9
La maison est située à 800 m de la route sud, ce qui assure une contamination minimale du si…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 4 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 141 m²
Sol 1/3
28662 Vente d'une maison de 3 étages à Tsarskoïe Selo. Superficie totale 141 m² Condition po…
$141,000
Maison 5 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 5 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 290 m²
Sol 1/2
24849 Je vendrai une maison de 2 étages avec vue sur l'estuaire de Nerubaysk. Surface totale…
$115,000
Maison 7 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 7 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 280 m²
Sol 1/4
№ 4619 I will sell the house by the sea, namely in the area of 10 Fontana station. The total…
$200,000
Maison 7 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 7 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 320 m²
Sol 1/2
29334 Vente d'une maison sur Fontana Superficie totale 320 m². Rénovation majeure. Fenêtres …
$270,000
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 350 m²
Sol 1/9
La maison est de 2 étages, 3 niveaux, la façade est bordée de pierre naturelle, une grande t…
Prix ​​sur demande
Maison 6 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 6 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 160 m²
Maison à vendre 2 étages dans le village de Korsuntsy, région d'Odessa. Située dans le centr…
Prix ​​sur demande
Maison 6 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 6 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 600 m²
Sol 1/3
9028 Selling a red brick house for finishing work. The house is located on the central stree…
$200,000
Maison 3 chambres dans Prylymanske, Ukraine
Maison 3 chambres
Prylymanske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 131 m²
Sol 1/2
21374 Une maison est à vendre dans l'estuaire de Sukhoi. Superficie totale 131 m² Deux étage…
$55,000
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 204 m²
Nombre d'étages 2
Maison à vendre, dans un excellent emplacement, au centre du village, le premier étage est p…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Maison 4 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 180 m²
Sol 1/2
30421 Vente d'une maison à trois niveaux à Nerubaysky avec vue sur l'estuaire. Une maison a…
$50,000
Maison 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 11/18
La maison est isolée à l'extérieur avec de la mousse. Dans la maison toutes les commodités: …
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 147 m²
une maison pour deux appartements dans une zone prestigieuse au bord de la mer, deux étages …
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 4 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 350 m²
Sol 1/1
29928. Maison de luxe à vendre à Sauvignon. Superficie totale 350 m² 1er étage : cuisine sp…
$1,05M
Maison 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 164 m²
Sol 20/25
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Maison 5 chambres
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 139 m²
Sol 1/2
25186 Vente d'une maison de 2 étages à Dalnik, d'une superficie totale de 139 m². Il y a un …
$65,000
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 80 m²
Sol 1/10
Chornomorka, Quartier de Kiev, gosakt 5,5 hectares, eau sur le site, lumière décorée, gaz su…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 170 m²
Sol 1/2
27338 Vente d'une maison de 2 étages sur Fontana. 1er étage : spacieux séjour, chambre d'am…
$350,000
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 200 m²
Sol 1/2
27351 Vente d'une maison de 2 étages à Kovalevsky Dacha. Superficie totale 200 m² Aménagemen…
$250,000
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 284 m²
Sol 1/2
29159. Vente d'une maison de 2 étages sur rue. Limite. Superficie totale 284 m² Réalisé sur …
$350,000
Maison 3 chambres dans Taïrove, Ukraine
Maison 3 chambres
Taïrove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 150 m²
Sol 1/2
$180,000
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 1 627 m²
Sol 1/9
Maison moderne avec des réparations de haute qualité. Enregistrement de ville, communication…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 3 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 320 m²
Sol 1/2
$320,000
Maison 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 130 m²
Sol 1/2
25739. Vente d'une maison dans un complexe fermé et gardé avec vue sur la mer. Superficie to…
$260,000
Maison 5 chambres dans Lymanka, Ukraine
Maison 5 chambres
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 220 m²
Sol 1/3
11762. Duplex for sale in the Dyberg World Cup with autonomous water supply and sewage. Meta…
$145,000
Maison 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Maison 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 148 m²
Sol 1/1
30408 ​​​​Vente d'une maison dans le secteur privé de la région de Kovalevsky Dacha. La supe…
$167,000
Caractéristiques des propriétés en Oblast d'Odessa, Ukraine

