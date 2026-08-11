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Immobilier commercial en Deliatyn, Ukraine

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Propriété commerciale 4 000 m² dans Deliatyn, Ukraine
Propriété commerciale 4 000 m²
Deliatyn, Ukraine
Surface 4 000 m²
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$6,00M
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