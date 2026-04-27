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Immobilier commercial en Bilhorod-Dnistrovskyï, Ukraine

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 3 400 m² dans Bilhorod-Dnistrovskyï, Ukraine
Propriété commerciale 3 400 m²
Bilhorod-Dnistrovskyï, Ukraine
Surface 3 400 m²
Une entreprise manufacturière active avec une infrastructure difficile à construire à partir…
$1,50M
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