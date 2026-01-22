Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Bilhorod Dnistrovskyi Raion, Ukraine

11 propriétés total trouvé
Maison 9 chambres dans Karolino Buhaz, Ukraine
Maison 9 chambres
Karolino Buhaz, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 370 m²
Sol 1/3
No 2816. Offert à la vente maison par mer dans un pos. Caroline - Bugaz. La superficie total…
$240,000
Maison 4 chambres dans Karolino Buhaz, Ukraine
Maison 4 chambres
Karolino Buhaz, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Sol 1/2
19752. A vendre un chalet d'hiver sur Carolina Bugaz avec vue sur la mer. Deux grandes terra…
$105,000
Maison 6 chambres dans Karolino Buhaz, Ukraine
Maison 6 chambres
Karolino Buhaz, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 198 m²
Sol 1/2
10247 Je vendrai une maison avec un terrain en Caroline - Bugaz. Au rez-de-chaussée: salon, …
$205,000
Maison 3 chambres dans Chabo, Ukraine
Maison 3 chambres
Chabo, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 500 m²
Sol 1/2
N° 1069. Nous vous proposons à la vente une nouvelle maison de 2 étages dans la première lig…
$650,000
Maison 1 chambre dans Zatoka, Ukraine
Maison 1 chambre
Zatoka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 26 m²
Sol 1/4
10499 . . En vente partie de la maison dans le village. Zatok par la mer. La superficie tota…
$18,000
Maison 15 chambres dans Karolino Buhaz, Ukraine
Maison 15 chambres
Karolino Buhaz, Ukraine
Nombre de pièces 15
Surface 1 300 m²
Sol 1/4
15887 Je vendrai une maison de 4 étages sur le bord de la mer, entre la mer et l'estuaire po…
$400,000
Maison 5 chambres dans Karolino Buhaz, Ukraine
Maison 5 chambres
Karolino Buhaz, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 120 m²
Sol 1/3
$90,000
Maison 7 chambres dans Zatoka, Ukraine
Maison 7 chambres
Zatoka, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 160 m²
Sol 1/2
14180. Je vendrai une maison de 2 étages dans le village de Zatok près de la mer. 7 chambres…
$145,000
Maison 3 chambres dans Karolino Buhaz, Ukraine
Maison 3 chambres
Karolino Buhaz, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 140 m²
Sol 1/3
N° 2562. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…
$30,000
Maison 2 chambres dans Karolino Buhaz, Ukraine
Maison 2 chambres
Karolino Buhaz, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 1/2
34220 A vendre chalet au bord de la mer à Karolino-Bugaz - un endroit idéal pour la détente …
$40,000
Maison 3 chambres dans Karolino Buhaz, Ukraine
Maison 3 chambres
Karolino Buhaz, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 100 m²
Sol 1/1
24754 Je vendrai une maison de 2 étages à Karolino-Bugaz au bord de la mer. Superficie total…
$117,000
Caractéristiques des propriétés en Bilhorod Dnistrovskyi Raion, Ukraine

