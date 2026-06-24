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Loyer mensuel de appartements en Uskudar, Turquie

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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Uskudar, Turquie
Appartement 3 chambres
Uskudar, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 13/15
Appartement de location 3 chambres avec balcon sur un étage supérieur à Benesta Acıbadem Cet…
$4,079
par mois
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