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Maisons à vendre en Silifke, Turquie

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4 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Silifke, Turquie
Villa 4 chambres
Silifke, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 273 m²
Nombre d'étages 2
Magnifiques Villas de vue sur la nature à vendre à Mersin Silifke Mersin continue d'attirer …
$602,332
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Maison 2 chambres dans Silifke, Turquie
Maison 2 chambres
Silifke, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 3
Villas modernes semi-détachées avec jardins à Mersin Silifke Silifke est un beau quartier cô…
$206,879
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Duplex 3 chambres dans Tasucu, Turquie
Duplex 3 chambres
Tasucu, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
$4,84M
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TekceTekce
Villa 2 chambres dans Silifke, Turquie
Villa 2 chambres
Silifke, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
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