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Magasins à vendre en Sariyer, Turquie

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Boutique 118 m² dans Sariyer, Turquie
Boutique 118 m²
Sariyer, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 118 m²
Nombre d'étages 17
Magasins à vendre dans un emplacement privilégié à Maslak, Sarıyer, Istanbul Sarıyer, situé …
$1,10M
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