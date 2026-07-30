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Villas à vendre en Rize, Turquie

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Iyidere
8
8 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 220 m²
Nouvelle villa premium dans l'une des zones les plus pittoresques de Fethiye est la combinai…
$503,471
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Villa 4 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 4 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 4
Surface 160 m²
Faralya n'est pas à propos de la station.C'est à peu près la hauteur. Silence. Sur l'espace.…
$515,616
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Entouré de pins et de palmiers, sur une colline avec vue panoramique sur la mer et les monta…
$1,02M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 4 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 4
Surface 290 m²
Villa à Gojek - intimité, échelle et légalité absolueIl y a des maisons qui sont construites…
$925,818
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Villa 6 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 6 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 6
À Gojek, ils ne valorisent pas le luxe ostentatoire.Ils apprécient l'emplacement. Vue.Cette …
$796,341
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 200 m²
Villa moderne 4+1 avec piscine à Yaniklar, Fethiye – adapté pour obtenir la citoyenneté turq…
$479,638
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TekceTekce
Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 210 m²
Présenté à la vente une magnifique villa avec vue fascinante sur la montagne, situé à Fethiy…
$641,656
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 200 m²
Présenté à la vente est une villa en construction, situé à 30 minutes du centre de Fethiye, …
$332,286
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Caractéristiques des propriétés en Rize, Turquie

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