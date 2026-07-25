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Maisons de ville à vendre en Pendik, Turquie

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Maison de ville 5 chambres dans Pendik, Turquie
Maison de ville 5 chambres
Pendik, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 1
Maisons semi-détachées modernes avec des équipements sociaux à Yenişehir, Pendik, Istanbul L…
$899,683
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Maison de ville 4 chambres dans Pendik, Turquie
Maison de ville 4 chambres
Pendik, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Sol 1
Maisons semi-détachées modernes avec des équipements sociaux à Yenişehir, Pendik, Istanbul L…
$697,858
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