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Magasins à vendre en Orhangazi, Turquie

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Boutique 245 m² dans Orhangazi, Turquie
Boutique 245 m²
Orhangazi, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
Magasins dans un centre commercial en plein air à Orhangazi, Bursa La région d'Orhangazi à B…
$432,702
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