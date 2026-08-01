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Appartement dans un nouvel immeuble Panorama Park Residence

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$170,000
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5
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ID: 39645
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece

À propos du complexe

Emplacement stratégique et accessibilité au quotidien

Panorama Park Residence est situé dans le quartier de Küçükçekmece, l'un des secteurs résidentiels et d'investissement les plus dynamiques d'Istanbul. Sa proximité avec l'autoroute E-5, les transports en commun, les hôpitaux, les universités et les centres commerciaux garantit une excellente mobilité et un confort de vie au quotidien. Cette accessibilité fait du projet un choix idéal aussi bien pour les familles recherchant la praticité que pour les investisseurs ciblant des zones où la demande immobilière reste forte.

Un concept conçu pour les familles avec un confort moderne

Le projet a été pensé pour répondre aux besoins des familles en proposant de spacieux appartements de 2+1, 3+1 et 4+1, dotés de plans fonctionnels et de surfaces comprises entre 102 et 147 m². Les grandes baies vitrées apportent une abondante lumière naturelle, tandis que les normes de construction élevées et la structure résistante aux séismes garantissent sécurité et sérénité. Les résidents bénéficient également d'équipements de qualité, notamment une salle de sport, une salle de cinéma, une aire de jeux pour enfants et un parking sécurisé, créant un environnement de vie confortable et équilibré.

Valeur d'investissement et potentiel de croissance

Panorama Park Residence présente de solides atouts d'investissement grâce à son nombre limité d'appartements, à son emplacement central à Küçükçekmece et à sa proximité avec le corridor de développement du Canal d'Istanbul (Kanal Istanbul). Le quartier continue de bénéficier d'importants projets d'infrastructure et d'une forte demande résidentielle, favorisant à la fois des revenus locatifs stables et une valorisation du patrimoine à long terme. Son orientation familiale et la qualité de sa construction en font une option fiable pour les investisseurs privilégiant la stabilité plutôt que la spéculation à court terme.

Panorama Park Residence est un projet résidentiel moderne situé à Küçükçekmece, à Istanbul, construit sur un terrain de 2 034 m². Il se compose d'un immeuble de 15 étages abritant 90 appartements élégants, alliant design contemporain, confort et fonctionnalité.

Le projet propose des appartements 2+1, 3+1 et 4+1, d'une superficie comprise entre 102 et 147 m², conçus pour les familles recherchant une qualité de vie urbaine supérieure. Son emplacement privilégié garantit à la fois un confort quotidien et une excellente valeur d'investissement.

Les 10 principaux avantages de Panorama Park Residence

  • Emplacement privilégié à Küçükçekmece, à proximité de l'autoroute E-5 et des principaux axes de transport.

  • Architecture contemporaine offrant des espaces lumineux et baignés de lumière naturelle.

  • Appartements spacieux avec des plans adaptés aux besoins des familles.

  • Construction de haute qualité, conforme aux normes de résistance aux séismes.

  • Nombreux équipements, dont une salle de sport, une salle de cinéma, un parking et une aire de jeux pour enfants.

  • Sécurité professionnelle et système de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.

  • Proche des hôpitaux, des universités, des centres commerciaux et des établissements scolaires.

  • À seulement 40 minutes de l'Aéroport International d'Istanbul.

  • Fort potentiel d'investissement grâce à la proximité du Canal d'Istanbul (Kanal Istanbul).

  • Large choix d'appartements 2+1 à 4+1, répondant aux besoins de différents profils d'acheteurs et de familles.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
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Finances

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