Appartement dans un nouvel immeuble Four Winds

Four Winds est un projet résidentiel prêt à emménager, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara et les îles des Princes. Situé à Kadıköy, l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus dynamiques de la rive asiatique d'Istanbul, il bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité de la célèbre avenue Bağdat et du front de mer de Kadıköy, avec un accès rapide au métro, au métrobus et au tramway, ainsi qu'à toutes les commodités essentielles.
S'étendant sur une superficie de 44 000 m², Four Winds se compose de quatre tours de 44 étages abritant 520 appartements intelligents, proposés dans différentes configurations et avec des superficies allant de 117 m² à 1 050 m². Le projet offre également 41 000 m² d'espaces verts paysagers, ainsi qu'une large gamme d'équipements sociaux et de loisirs.
Les principaux avantages du projet Four Winds
Emplacement stratégique au cœur de Kadıköy, à proximité de la célèbre avenue Bağdat
Vue panoramique sur la mer de Marmara et les îles des Princes
Excellente accessibilité grâce au métro, au métrobus et au tramway
Appartements spacieux de 117 m² à 1 050 m²
Système de maison intelligente intégré dans tous les appartements
Environnement verdoyant avec 41 000 m² de jardins paysagers et d'espaces aquatiques
Services complets à proximité : écoles, universités, hôpitaux et administrations
Prêt à emménager, avec disponibilité immédiate
Éligible au programme de citoyenneté turque par investissement
Situation idéale : environ 30 minutes de l'aéroport Sabiha Gökçen et 20 minutes de la Tour de Léandre (Kız Kulesi)