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Appartement dans un nouvel immeuble Four Winds

Kadikoy, Turquie
depuis
$1,84M
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7
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ID: 38895
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kadikoy

À propos du complexe

Four Winds est un projet résidentiel prêt à emménager, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara et les îles des Princes. Situé à Kadıköy, l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus dynamiques de la rive asiatique d'Istanbul, il bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité de la célèbre avenue Bağdat et du front de mer de Kadıköy, avec un accès rapide au métro, au métrobus et au tramway, ainsi qu'à toutes les commodités essentielles.

S'étendant sur une superficie de 44 000 m², Four Winds se compose de quatre tours de 44 étages abritant 520 appartements intelligents, proposés dans différentes configurations et avec des superficies allant de 117 m² à 1 050 m². Le projet offre également 41 000 m² d'espaces verts paysagers, ainsi qu'une large gamme d'équipements sociaux et de loisirs.

Les principaux avantages du projet Four Winds

  • Emplacement stratégique au cœur de Kadıköy, à proximité de la célèbre avenue Bağdat

  • Vue panoramique sur la mer de Marmara et les îles des Princes

  • Excellente accessibilité grâce au métro, au métrobus et au tramway

  • Appartements spacieux de 117 m² à 1 050 m²

  • Système de maison intelligente intégré dans tous les appartements

  • Environnement verdoyant avec 41 000 m² de jardins paysagers et d'espaces aquatiques

  • Services complets à proximité : écoles, universités, hôpitaux et administrations

  • Prêt à emménager, avec disponibilité immédiate

  • Éligible au programme de citoyenneté turque par investissement

  • Situation idéale : environ 30 minutes de l'aéroport Sabiha Gökçen et 20 minutes de la Tour de Léandre (Kız Kulesi)

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kadikoy, Turquie
Éducation
Soins de santé

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