Appartement dans un nouvel immeuble Four Winds

Four Winds est un projet résidentiel prêt à emménager, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara et les îles des Princes. Situé à Kadıköy, l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus dynamiques de la rive asiatique d'Istanbul, il bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité de la célèbre avenue Bağdat et du front de mer de Kadıköy, avec un accès rapide au métro, au métrobus et au tramway, ainsi qu'à toutes les commodités essentielles.

S'étendant sur une superficie de 44 000 m², Four Winds se compose de quatre tours de 44 étages abritant 520 appartements intelligents, proposés dans différentes configurations et avec des superficies allant de 117 m² à 1 050 m². Le projet offre également 41 000 m² d'espaces verts paysagers, ainsi qu'une large gamme d'équipements sociaux et de loisirs.

Les principaux avantages du projet Four Winds