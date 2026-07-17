Appartement dans un nouvel immeuble Nivak Florya

Nivak Florya est un projet résidentiel de luxe à faible hauteur situé à Şenlikköy, dans le quartier de Bakırköy. Développé sur une superficie de 20 500 m², le projet comprend 12 immeubles résidentiels abritant seulement 96 résidences exclusives. Les appartements, allant du 2+1 au 7+1, offrent des espaces de vie généreux et des agencements parfaitement adaptés aux exigences du confort moderne.
Nivak Florya associe une architecture élégante à de vastes espaces verts et à des prestations haut de gamme. Les résidents bénéficient d'un centre de bien-être moderne, d'une piscine intérieure de taille olympique, d'aires de jeux pour enfants, ainsi que d'un accès rapide aux centres commerciaux, aux plages et aux principaux axes de transport d'Istanbul.
Les 10 principaux avantages de Nivak Florya
Large choix d'appartements : Des configurations allant du 2+1 au 7+1, avec des superficies comprises entre 184 et 674 m².
Architecture à faible hauteur : Immeubles de 4 à 5 étages, avec de grands balcons et un vaste espacement entre les bâtiments.
Vastes espaces verts : 8 200 m² consacrés à des jardins paysagers, des bassins décoratifs et des promenades.
Espaces communs complets : Café dans le hall d'entrée, aires de jeux pour enfants, espaces dédiés aux adolescents et salle de réunion.
Centre de bien-être complet : Salle de sport, studio de Pilates, hammam, sauna, bain de vapeur, salles de massage et bien plus encore.
Grande piscine intérieure : Piscine chauffée de style olympique d'une superficie de 368 m².
Espaces de loisirs pour toute la famille : Mur d'escalade, billard, espaces PlayStation et autres activités.
Mosquée au sein de la résidence : Salle de prière de 85 m² mise à la disposition des résidents.
Excellente accessibilité : À quelques minutes de Flyinn Mall, du Métrobus, de Marmaray, du Tunnel Eurasia et de l'aéroport d'Istanbul.
Construction résistante aux séismes : Infrastructure de maison intelligente, normes de sécurité élevées et matériaux de construction de première qualité.