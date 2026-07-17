Appartement dans un nouvel immeuble Nivak Florya

Nivak Florya est un projet résidentiel de luxe à faible hauteur situé à Şenlikköy, dans le quartier de Bakırköy. Développé sur une superficie de 20 500 m², le projet comprend 12 immeubles résidentiels abritant seulement 96 résidences exclusives. Les appartements, allant du 2+1 au 7+1, offrent des espaces de vie généreux et des agencements parfaitement adaptés aux exigences du confort moderne.

Nivak Florya associe une architecture élégante à de vastes espaces verts et à des prestations haut de gamme. Les résidents bénéficient d'un centre de bien-être moderne, d'une piscine intérieure de taille olympique, d'aires de jeux pour enfants, ainsi que d'un accès rapide aux centres commerciaux, aux plages et aux principaux axes de transport d'Istanbul.

Les 10 principaux avantages de Nivak Florya