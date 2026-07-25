Appartement dans un nouvel immeuble AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le prestigieux quartier de Şişli, à Istanbul. Il offre un cadre de vie luxueux à seulement quelques minutes des principaux centres commerciaux, des boutiques de luxe et des pôles culturels de la ville.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ bénéficie d'une excellente desserte grâce au métro, au Métrobus et à un accès rapide aux quartiers emblématiques tels que Taksim, Beşiktaş et Levent. Son emplacement stratégique, ses infrastructures modernes et son fort potentiel d'investissement en font un choix idéal aussi bien pour les résidents que pour les investisseurs.

Les 10 principaux atouts du projet AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ :