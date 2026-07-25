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Appartement dans un nouvel immeuble AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

Sisli, Turquie
depuis
$337,000
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4
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ID: 38886
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sisli
  • Métro
    Gayrettepe (~ 800 m)

À propos du complexe

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le prestigieux quartier de Şişli, à Istanbul. Il offre un cadre de vie luxueux à seulement quelques minutes des principaux centres commerciaux, des boutiques de luxe et des pôles culturels de la ville.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ bénéficie d'une excellente desserte grâce au métro, au Métrobus et à un accès rapide aux quartiers emblématiques tels que Taksim, Beşiktaş et Levent. Son emplacement stratégique, ses infrastructures modernes et son fort potentiel d'investissement en font un choix idéal aussi bien pour les résidents que pour les investisseurs.

Les 10 principaux atouts du projet AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ :

  • Emplacement privilégié au cœur de Şişli, l'un des quartiers les plus prisés d'Istanbul.

  • Proximité des centres commerciaux de luxe et des quartiers les plus prestigieux de la ville.

  • Excellente accessibilité grâce au métro, au Métrobus et aux lignes de bus.

  • 321 résidences et 17 unités commerciales au sein du complexe.

  • Large choix d'appartements, du 1+1 au 4+1.

  • Parking souterrain avec des places de stationnement attribuées aux résidents.

  • Première phase déjà livrée ; deuxième phase actuellement en construction.

  • Éligible au programme de citoyenneté turque par investissement.

  • Aucune évaluation immobilière GYO requise, ce qui simplifie le processus d'acquisition.

  • Titres de propriété (Tapu) prêts ; livraison prévue de la deuxième phase : juillet 2027.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sisli, Turquie
Éducation
Soins de santé

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