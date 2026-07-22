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Appartement dans un nouvel immeuble The Vira Istanbul

Beylikduzu, Turquie
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6
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ID: 38857
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beylikduzu

À propos du complexe

Le projet Vira Istanbul est situé dans le quartier de Beylikdüzü à Istanbul, l'un des secteurs les plus attractifs et en plein essor de la ville. Le complexe s'étend sur une superficie de 92 000 m² et comprend 17 immeubles résidentiels à l'architecture moderne. Il propose 1 156 appartements, allant du 1+1 au 4+1, ainsi que 39 commerces.

Vira Istanbul a été conçu pour offrir un cadre de vie complet, alliant confort, luxe, infrastructures modernes et vastes espaces verts.

Les points forts du projet :

  • Emplacement stratégique à proximité de l'Anatolia High School et de la Science High School.

  • Proximité d'un important pôle éducatif regroupant des établissements allant de la petite enfance jusqu'aux universités.

  • À seulement 3 minutes de la côte du quartier de Kavaklı.

  • À 2 minutes de la station de Metrobus située sur l'autoroute E-5.

  • À proximité du parc Yaşam Vadisi (Vallée de la Vie), d'une superficie de 1 million de m².

  • Cascades et bassins décoratifs.

  • Aquariums présentant des poissons d'ornement.

  • Jardins japonais et plantes aromatiques.

  • Plusieurs restaurants ainsi que des pistes cyclables et des sentiers de promenade aménagés.

  • Piscines, terrains de sport et espaces de remise en forme modernes.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Beylikduzu, Turquie
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Épiceries
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Transport
Loisirs

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