Appartement dans un nouvel immeuble The Vira Istanbul

Le projet Vira Istanbul est situé dans le quartier de Beylikdüzü à Istanbul, l'un des secteurs les plus attractifs et en plein essor de la ville. Le complexe s'étend sur une superficie de 92 000 m² et comprend 17 immeubles résidentiels à l'architecture moderne. Il propose 1 156 appartements, allant du 1+1 au 4+1, ainsi que 39 commerces.

Vira Istanbul a été conçu pour offrir un cadre de vie complet, alliant confort, luxe, infrastructures modernes et vastes espaces verts.

Les points forts du projet :