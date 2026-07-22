Appartement dans un nouvel immeuble The Vira Istanbul

Le projet Vira Istanbul est situé dans le quartier de Beylikdüzü à Istanbul, l'un des secteurs les plus attractifs et en plein essor de la ville. Le complexe s'étend sur une superficie de 92 000 m² et comprend 17 immeubles résidentiels à l'architecture moderne. Il propose 1 156 appartements, allant du 1+1 au 4+1, ainsi que 39 commerces.
Vira Istanbul a été conçu pour offrir un cadre de vie complet, alliant confort, luxe, infrastructures modernes et vastes espaces verts.
Les points forts du projet :
Emplacement stratégique à proximité de l'Anatolia High School et de la Science High School.
Proximité d'un important pôle éducatif regroupant des établissements allant de la petite enfance jusqu'aux universités.
À seulement 3 minutes de la côte du quartier de Kavaklı.
À 2 minutes de la station de Metrobus située sur l'autoroute E-5.
À proximité du parc Yaşam Vadisi (Vallée de la Vie), d'une superficie de 1 million de m².
Cascades et bassins décoratifs.
Aquariums présentant des poissons d'ornement.
Jardins japonais et plantes aromatiques.
Plusieurs restaurants ainsi que des pistes cyclables et des sentiers de promenade aménagés.
Piscines, terrains de sport et espaces de remise en forme modernes.