Appartement dans un nouvel immeuble Senfoni Etiler

Senfoni Etiler est un projet résidentiel haut de gamme situé à Etiler, dans le prestigieux quartier de Beşiktaş. Il associe une architecture contemporaine et élégante à de vastes espaces verts, tout en bénéficiant d’un emplacement privilégié à proximité des meilleures écoles internationales, des centres commerciaux de luxe et des principaux quartiers d’affaires d’Istanbul.

Senfoni Etiler propose des appartements premium aux finitions haut de gamme, des équipements complets dédiés aux loisirs et au bien-être, une sécurité assurée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un excellent potentiel d’investissement. Grâce à son implantation dans l’un des quartiers les plus exclusifs d’Istanbul, ce projet constitue un choix idéal aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement à forte valeur ajoutée.

Les avantages de Senfoni Etiler