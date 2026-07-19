Appartement dans un nouvel immeuble Senfoni Etiler

Senfoni Etiler est un projet résidentiel haut de gamme situé à Etiler, dans le prestigieux quartier de Beşiktaş. Il associe une architecture contemporaine et élégante à de vastes espaces verts, tout en bénéficiant d’un emplacement privilégié à proximité des meilleures écoles internationales, des centres commerciaux de luxe et des principaux quartiers d’affaires d’Istanbul.
Senfoni Etiler propose des appartements premium aux finitions haut de gamme, des équipements complets dédiés aux loisirs et au bien-être, une sécurité assurée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un excellent potentiel d’investissement. Grâce à son implantation dans l’un des quartiers les plus exclusifs d’Istanbul, ce projet constitue un choix idéal aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement à forte valeur ajoutée.
Les avantages de Senfoni Etiler
Emplacement prestigieux à Etiler, au cœur de Beşiktaş.
Architecture contemporaine entourée de magnifiques jardins et d’espaces verts luxuriants.
Appartements spacieux, parfaitement adaptés aux familles et aux professionnels.
Sécurité et vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7 pour une tranquillité d’esprit absolue.
Parking privé couvert équipé de systèmes intelligents de gestion.
Espaces bien-être comprenant une salle de sport, un sauna et des aires de jeux pour enfants.
À proximité des centres commerciaux de luxe Zorlu Center et Akmerkez.
Proche de l’Université Boğaziçi et des meilleures écoles internationales.
Excellente accessibilité grâce au métro ainsi qu'aux axes routiers E5 et TEM.
Fort potentiel de valorisation à long terme dans l’un des secteurs les plus recherchés d’Istanbul.