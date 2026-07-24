Appartement dans un nouvel immeuble Akzerva Topkapi 29

Akzerva Topkapi 29 incarne l’excellence résidentielle au cœur d’Istanbul grâce à son emplacement privilégié dans le quartier historique de Topkapı.

Le projet se distingue par son architecture contemporaine, qui associe harmonieusement la beauté de la nature à des infrastructures modernes, offrant des espaces de vie haut de gamme adaptés à différents styles de vie. Que vous recherchiez une résidence principale ou un investissement immobilier à Istanbul, Akzerva Topkapi 29 propose un environnement résidentiel complet alliant confort et luxe, à proximité des principaux axes de transport et de tous les services essentiels aux familles.

Caractéristiques du projet :