  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Zeytinburnu
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Akzerva Topkapi 29

Appartement dans un nouvel immeuble Akzerva Topkapi 29

Zeytinburnu, Turquie
depuis
$442,770
;
17
Laisser une demande
ID: 38877
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Zeytinburnu
  • Métro
    Merter (~ 900 m)

À propos du complexe

Akzerva Topkapi 29 incarne l’excellence résidentielle au cœur d’Istanbul grâce à son emplacement privilégié dans le quartier historique de Topkapı.

Le projet se distingue par son architecture contemporaine, qui associe harmonieusement la beauté de la nature à des infrastructures modernes, offrant des espaces de vie haut de gamme adaptés à différents styles de vie. Que vous recherchiez une résidence principale ou un investissement immobilier à Istanbul, Akzerva Topkapi 29 propose un environnement résidentiel complet alliant confort et luxe, à proximité des principaux axes de transport et de tous les services essentiels aux familles.

Caractéristiques du projet :

  • Emplacement stratégique, à proximité de l’autoroute E5, permettant un accès rapide à tous les quartiers d’Istanbul.

  • Excellente desserte par les transports en commun, avec le Metrobus et le tramway à quelques minutes.

  • Architecture moderne avec des espaces intérieurs spacieux et des finitions de haute qualité.

  • Infrastructures de loisirs complètes, comprenant une piscine olympique, un sauna et des bains de vapeur.

  • Plus de 1 441 appartements aux configurations variées, adaptés aux besoins de toutes les familles.

  • Vues sur la nature, grâce à de grands balcons et à des jardins suspendus.

  • Proximité de sites historiques, tels que le palais de Topkapı et le musée Panorama 1453.

  • Fort potentiel d’investissement, grâce à son emplacement central.

  • Systèmes de sécurité avancés, avec vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.

  • Certifications environnementales internationales, garantissant la durabilité, la qualité de construction et un cadre de vie d’exception.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Zeytinburnu, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$649,487
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$1,19M
Immeuble Appartements Vue Panoramique Ville à Kargicak Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$410,202
Complexe résidentiel 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquie
depuis
$299,000
Quartier résidentiel New modern project in Avsallar area
Alanya, Turquie
depuis
$165,498
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Akzerva Topkapi 29
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$442,770
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Luxury project in Avsallar, Alanya.
Quartier résidentiel Luxury project in Avsallar, Alanya.
Quartier résidentiel Luxury project in Avsallar, Alanya.
Quartier résidentiel Luxury project in Avsallar, Alanya.
Quartier résidentiel Luxury project in Avsallar, Alanya.
Afficher tout Quartier résidentiel Luxury project in Avsallar, Alanya.
Quartier résidentiel Luxury project in Avsallar, Alanya.
Alanya, Turquie
depuis
$139,873
New, stylish residential complex in a cozy and quiet area - Avsallar. This area is known for its sandy beaches and natural beauties of coniferous forests. It has all the necessary urban infrastructure: cafes and restaurants, supermarket chains and a farmer's market on Wednesdays, a public ho…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complexe résidentiel Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquie
depuis
$1,01M
Nous vous proposons une villa avec un jardin et une piscine, une terrasse, un barbecue.Installations et équipement dans la maison Appareils de cuisine (réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, four, plaque de cuisson intégrée, chauffe-eau électrique)TélévisionClimatisationEmplacement et in…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$1,15M
Nous vous proposons des villas avec parking, piscines (36 m2 - 49 m2), espace barbecue, jacuzzi.Achèvement - mai 2024.Caractéristiques des appartements Planchers carrelageÉbénisterie de cuisineDouble vitrageComptoir en granitPorte d'entrée en acierChauffage au solProduits sanitaires GroheEmp…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller