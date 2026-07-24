Appartement dans un nouvel immeuble Akzerva Topkapi 29

Akzerva Topkapi 29 incarne l’excellence résidentielle au cœur d’Istanbul grâce à son emplacement privilégié dans le quartier historique de Topkapı.
Le projet se distingue par son architecture contemporaine, qui associe harmonieusement la beauté de la nature à des infrastructures modernes, offrant des espaces de vie haut de gamme adaptés à différents styles de vie. Que vous recherchiez une résidence principale ou un investissement immobilier à Istanbul, Akzerva Topkapi 29 propose un environnement résidentiel complet alliant confort et luxe, à proximité des principaux axes de transport et de tous les services essentiels aux familles.
Caractéristiques du projet :
Emplacement stratégique, à proximité de l’autoroute E5, permettant un accès rapide à tous les quartiers d’Istanbul.
Excellente desserte par les transports en commun, avec le Metrobus et le tramway à quelques minutes.
Architecture moderne avec des espaces intérieurs spacieux et des finitions de haute qualité.
Infrastructures de loisirs complètes, comprenant une piscine olympique, un sauna et des bains de vapeur.
Plus de 1 441 appartements aux configurations variées, adaptés aux besoins de toutes les familles.
Vues sur la nature, grâce à de grands balcons et à des jardins suspendus.
Proximité de sites historiques, tels que le palais de Topkapı et le musée Panorama 1453.
Fort potentiel d’investissement, grâce à son emplacement central.
Systèmes de sécurité avancés, avec vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7.
Certifications environnementales internationales, garantissant la durabilité, la qualité de construction et un cadre de vie d’exception.