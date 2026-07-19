Appartement dans un nouvel immeuble Golden Palace Halic

Emplacement Prestigieux à Beyoğlu avec Vue Panoramique sur la Corne d’Or

Golden Palace Halic est un projet résidentiel de charme situé au cœur de Beyoğlu, l’un des quartiers les plus dynamiques et les plus riches en histoire d’Istanbul. Le projet bénéficie d’une vue panoramique exceptionnelle sur la Corne d’Or, offrant une combinaison rare entre la vie au centre-ville et un cadre en bord de mer. Sa proximité avec la place Taksim, l’avenue İstiklal et les principaux sites culturels garantit un cadre de vie privilégié ainsi qu’une demande constante de la part des résidents et des visiteurs.

Résidence de Charme avec le Confort d’un Hôtel

Conçu comme une résidence boutique de faible hauteur, Golden Palace Halic propose un nombre limité d’appartements afin de garantir intimité et exclusivité. Son concept inspiré de l’hôtellerie se reflète dans des intérieurs élégants, des systèmes de maison intelligente, un chauffage au sol, la climatisation et des équipements de domotique modernes. Les résidents bénéficient également d’un centre de remise en forme, d’espaces verts paysagers, d’un parking privé ainsi que d’un service de sécurité 24h/24 et 7j/7 avec une équipe présente en permanence.

Fort Potentiel d’Investissement et Rendement Locatif Élevé

Golden Palace Halic représente une excellente opportunité d’investissement, notamment pour la location de courte durée et les stratégies de location via Airbnb. Son emplacement central, ses vues sur la Corne d’Or et son accès à pied aux restaurants, commerces et attractions culturelles en font une destination très recherchée par les touristes et les voyageurs d’affaires. Son caractère boutique et son positionnement haut de gamme favorisent un taux d’occupation élevé et des revenus locatifs réguliers dans l’un des quartiers les plus actifs d’Istanbul.

Présentation du Projet

Golden Palace Halic est un projet résidentiel boutique situé à Beyoğlu, Istanbul, proposant des appartements de faible hauteur avec une vue panoramique sur la Corne d’Or et un design inspiré de l’hôtellerie haut de gamme.

Le projet associe des technologies de maison intelligente, un centre de fitness, des espaces verts, une sécurité 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une proximité immédiate avec la place Taksim, l’avenue İstiklal et les principaux réseaux de transport. Il constitue ainsi un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour réaliser un investissement locatif, notamment en location de courte durée.

Les 10 Principaux Atouts de Golden Palace Halic