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Appartement dans un nouvel immeuble Golden Palace Halic

Beyoglu, Turquie
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ID: 38237
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beyoglu

À propos du complexe

Emplacement Prestigieux à Beyoğlu avec Vue Panoramique sur la Corne d’Or

Golden Palace Halic est un projet résidentiel de charme situé au cœur de Beyoğlu, l’un des quartiers les plus dynamiques et les plus riches en histoire d’Istanbul. Le projet bénéficie d’une vue panoramique exceptionnelle sur la Corne d’Or, offrant une combinaison rare entre la vie au centre-ville et un cadre en bord de mer. Sa proximité avec la place Taksim, l’avenue İstiklal et les principaux sites culturels garantit un cadre de vie privilégié ainsi qu’une demande constante de la part des résidents et des visiteurs.

Résidence de Charme avec le Confort d’un Hôtel

Conçu comme une résidence boutique de faible hauteur, Golden Palace Halic propose un nombre limité d’appartements afin de garantir intimité et exclusivité. Son concept inspiré de l’hôtellerie se reflète dans des intérieurs élégants, des systèmes de maison intelligente, un chauffage au sol, la climatisation et des équipements de domotique modernes. Les résidents bénéficient également d’un centre de remise en forme, d’espaces verts paysagers, d’un parking privé ainsi que d’un service de sécurité 24h/24 et 7j/7 avec une équipe présente en permanence.

Fort Potentiel d’Investissement et Rendement Locatif Élevé

Golden Palace Halic représente une excellente opportunité d’investissement, notamment pour la location de courte durée et les stratégies de location via Airbnb. Son emplacement central, ses vues sur la Corne d’Or et son accès à pied aux restaurants, commerces et attractions culturelles en font une destination très recherchée par les touristes et les voyageurs d’affaires. Son caractère boutique et son positionnement haut de gamme favorisent un taux d’occupation élevé et des revenus locatifs réguliers dans l’un des quartiers les plus actifs d’Istanbul.

Présentation du Projet

Golden Palace Halic est un projet résidentiel boutique situé à Beyoğlu, Istanbul, proposant des appartements de faible hauteur avec une vue panoramique sur la Corne d’Or et un design inspiré de l’hôtellerie haut de gamme.

Le projet associe des technologies de maison intelligente, un centre de fitness, des espaces verts, une sécurité 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une proximité immédiate avec la place Taksim, l’avenue İstiklal et les principaux réseaux de transport. Il constitue ainsi un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour réaliser un investissement locatif, notamment en location de courte durée.

Les 10 Principaux Atouts de Golden Palace Halic

  1. Emplacement privilégié à Beyoğlu, à proximité de la place Taksim et de l’avenue İstiklal.

  2. Vue panoramique exceptionnelle sur la Corne d’Or, site historique emblématique.

  3. Concept résidentiel inspiré de l’hôtellerie, alliant confort et élégance.

  4. Résidence boutique de faible hauteur avec un nombre limité d’appartements pour plus d’intimité.

  5. Équipements modernes comprenant une salle de sport, un parking privé et des espaces verts paysagers.

  6. Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec vidéosurveillance et personnel permanent.

  7. Systèmes de maison intelligente, climatisation, chauffage au sol et domotique avancée.

  8. Excellente accessibilité grâce aux grands axes routiers, aux transports en commun et aux taxis maritimes.

  9. Fort potentiel de location de courte durée, notamment via Airbnb, avec un excellent rendement locatif.

  10. Accès à pied aux commerces, restaurants, parcs et principales attractions culturelles.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Beyoglu, Turquie
Éducation
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