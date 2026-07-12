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Appartement dans un nouvel immeuble Tane Rezidans

Bagcilar, Turquie
Prix ​​sur demande
;
10
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ID: 38200
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bagcilar
  • Métro
    Yenimahalle (~ 600 m)

À propos du complexe

Un cadre de vie urbain stratégique à Mahmutbey–Bağcılar

Tane Rezidans est situé à Mahmutbey–Bağcılar, l’un des quartiers les plus dynamiques et les mieux desservis d’Istanbul. Grâce à sa proximité avec l’avenue Basın Ekspres et à son accès direct aux principales autoroutes, ce secteur est devenu un important pôle résidentiel et commercial. Cet emplacement stratégique permet de rejoindre en quelques minutes les centres d’affaires, les centres commerciaux et les principaux réseaux de transport, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels à la recherche d’un mode de vie urbain pratique.

Des appartements fonctionnels pour un confort quotidien

Tane Rezidans propose des appartements 2+1 et 3+1, conçus pour répondre aux besoins des familles modernes et des actifs urbains. Les espaces généreux, les plans fonctionnels et le concept mixte intégrant des commerces au sein du projet offrent un cadre de vie à la fois pratique et confortable. Ces caractéristiques correspondent également à la forte demande du marché locatif d’Istanbul pour des appartements familiaux bien agencés.

Un fort potentiel d’investissement grâce à une excellente connectivité

Avec une station de métro accessible à pied et des liaisons rapides vers les autoroutes TEM et D100/E5, Tane Rezidans bénéficie d’un excellent potentiel locatif et d’une forte valeur de revente. La proximité de grands centres commerciaux tels que Mall of Istanbul et 212 Outlet renforce encore son attractivité auprès des locataires. Associé à la qualité de construction de Zafer Yapı İnşaat et à un emplacement au cœur d’une zone en plein développement, le projet constitue une opportunité équilibrée aussi bien pour les investisseurs à long terme que pour les acquéreurs souhaitant y vivre.

Tane Rezidans est un projet résidentiel et commercial moderne situé à Mahmutbey–Bağcılar, développé par Zafer Yapı İnşaat, proposant des appartements contemporains dans l’un des secteurs les mieux connectés d’Istanbul.

Tane Rezidans offre des appartements fonctionnels de type 2+1 et 3+1, avec un accès rapide à Basın Ekspres, au métro et aux principales autoroutes, garantissant un mode de vie urbain confortable et un fort potentiel d’investissement.

Les 10 principaux avantages de Tane Rezidans :

  1. Situé à Mahmutbey–Bağcılar, un quartier en plein développement d’Istanbul.

  2. Développé par Zafer Yapı İnşaat, reconnu pour la qualité de ses constructions.

  3. Appartements de type 2+1 et 3+1, adaptés aux familles et aux actifs.

  4. Concept mixte, associant logements résidentiels et espaces commerciaux sur place.

  5. À environ 200 mètres de l’avenue Basın Ekspres.

  6. À environ 300 mètres de la ligne de métro M9 Ataköy–Olimpiyat.

  7. Accès rapide aux autoroutes TEM (2 km) et D100/E5 (5 km).

  8. À proximité de Mall of Istanbul, 212 Outlet et Arena Park.

  9. Résidence sécurisée et paisible, idéale pour une vie confortable.

  10. Fort potentiel d’investissement, grâce à son emplacement stratégique et à une demande immobilière en constante progression.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

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Bagcilar, Turquie
Éducation
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