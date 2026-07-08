Appartement dans un nouvel immeuble ModernYaka

ModernYaka est un projet résidentiel moderne situé à Ispartakule (Avcılar), comprenant 462 logements et 53 commerces sur un vaste terrain de 19 538 m². Le projet associe un mode de vie contemporain à la nature et offre une vue panoramique sur le lac Küçükçekmece.

ModernYaka se compose d’immeubles de 12 à 25 étages, proposant des appartements spacieux avec balcons, des matériaux de haute qualité, de nombreux équipements collectifs et d’excellentes connexions de transport, garantissant un confort de vie optimal et un fort potentiel d’investissement à long terme.

10 avantages de ModernYaka