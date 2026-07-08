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Appartement dans un nouvel immeuble ModernYaka

Avcilar, Turquie
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8
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ID: 38180
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Avcilar

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

ModernYaka est un projet résidentiel moderne situé à Ispartakule (Avcılar), comprenant 462 logements et 53 commerces sur un vaste terrain de 19 538 m². Le projet associe un mode de vie contemporain à la nature et offre une vue panoramique sur le lac Küçükçekmece.

ModernYaka se compose d’immeubles de 12 à 25 étages, proposant des appartements spacieux avec balcons, des matériaux de haute qualité, de nombreux équipements collectifs et d’excellentes connexions de transport, garantissant un confort de vie optimal et un fort potentiel d’investissement à long terme.

10 avantages de ModernYaka

  • Emplacement privilégié à Ispartakule / Avcılar

  • 70 % du terrain aménagé en espaces verts paysagers

  • Vue panoramique sur le lac Küçükçekmece

  • Appartements aux configurations flexibles, du 1+1 au 4+1

  • Balcons et terrasses spacieux

  • Architecture contemporaine avec des matériaux de haute qualité

  • Espace fitness complet et piscine de 200 m²

  • Concept familial avec aires de jeux pour enfants

  • Cafés, restaurants et commerces au sein de la résidence

  • Fort potentiel d’investissement grâce à la proximité de l’autoroute TEM et de la future ligne de métro

Localisation sur la carte

Avcilar, Turquie

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