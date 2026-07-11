Appartement dans un nouvel immeuble RAMS City Haliç

RAMS City Haliç est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier d’Eyüpsultan, sur la rive européenne d’Istanbul. Le projet s’étend sur une superficie de 110 000 m² et comprend 18 immeubles de 12 étages maximum, proposant 1 453 appartements d’une superficie allant de 62 à 246 m².

RAMS City Haliç bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité du métro, du tramway et de l’autoroute E80. Le projet offre une vue imprenable sur la Corne d’Or, des équipements sportifs et de loisirs modernes, de vastes espaces verts, des systèmes de maison intelligente ainsi que des modalités de paiement flexibles.

Les avantages du projet RAMS City Haliç :