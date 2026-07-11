Appartement dans un nouvel immeuble RAMS City Haliç

RAMS City Haliç est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier d’Eyüpsultan, sur la rive européenne d’Istanbul. Le projet s’étend sur une superficie de 110 000 m² et comprend 18 immeubles de 12 étages maximum, proposant 1 453 appartements d’une superficie allant de 62 à 246 m².
RAMS City Haliç bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité du métro, du tramway et de l’autoroute E80. Le projet offre une vue imprenable sur la Corne d’Or, des équipements sportifs et de loisirs modernes, de vastes espaces verts, des systèmes de maison intelligente ainsi que des modalités de paiement flexibles.
Les avantages du projet RAMS City Haliç :
Emplacement stratégique : à seulement 1 minute du métro, 2 minutes du tramway et 1 minute de l’autoroute E80.
Architecture moderne : une alliance harmonieuse entre design contemporain et patrimoine historique, avec des finitions de haute qualité.
Vue exceptionnelle : panorama sur la Corne d’Or et Istanbul.
Équipements de loisirs : piscines intérieure et extérieure, salles de sport, hammam turc, sauna, terrains de sport et cinéma.
Espaces verts : jardins paysagers et aires de jeux pour enfants.
Commerces : 46 boutiques répondant aux besoins quotidiens des résidents.
Sécurité 24h/24 et 7j/7 : service de sécurité et système de surveillance en continu.
Excellente opportunité d’investissement : emplacement privilégié avec une forte demande et un potentiel de valorisation à long terme.
Système de maison intelligente : contrôle de l’éclairage, du chauffage et de la climatisation.
Accessibilité optimale : à proximité des écoles, universités, hôpitaux et centres commerciaux.