  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Besiktas
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Buyukcekmece Istanbul Residences

Appartement dans un nouvel immeuble Buyukcekmece Istanbul Residences

Besiktas, Turquie
depuis
$145,845
;
20
Laisser une demande
ID: 345
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: -

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский
Why this property؟ The project provides residential services with a tourist resort concept; to spend a never-ending journey in Istanbul. It is characterized by social and sports facilities and services, especially the golf court, the first of its kind in the region. It provides a great opportunity for profitable investments. The title deed is ready. Moreover, it conforms to the requirements of Turkish citizenship. You can enjoy a different lifestyle, with a unique view of the sea, the lake, and Istanbul. It is within a central location, near the main roads and the new airport of Istanbul.

Localisation sur la carte

Besiktas, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Kvartira s razvitoy infrastrukturoy
Ciplakli, Turquie
depuis
$319,000
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$337,695
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turquie
depuis
$239,756
Complexe résidentiel Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
Alanya, Turquie
depuis
$385,313
Quartier résidentiel Affordable apartments in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$134,534
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Buyukcekmece Istanbul Residences
Besiktas, Turquie
depuis
$145,845
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$256,354
ANTA Home Neon est une résidence lumineuse et moderne. Les appartements, équipements amd société de gestion - tout est soigneusement pensé ici pour fournir la demande croissante de location à court et à long terme.Caractéristiquesgarage souterrainterritoire fermécentre de fitnessmagasin, caf…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Type B_81
Complexe résidentiel Type B_81
Complexe résidentiel Type B_81
Complexe résidentiel Type B_81
Complexe résidentiel Type B_81
Sariyer, Turquie
depuis
$233,382
L'année de construction 2021
European side - beylikduzu   This project is located on one of the most important highways in Istanbul at all (E 5 and at the same time near the metro-bus). The project is built on an area of 36,581 M2 with 2 blocks and 565 units. What distinguishes the project is that it has sea, lake, a…
Développeur
Majd International Company
Laisser une demande
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Afficher tout Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Complexe résidentiel Kartal Seaview Family Homes
Kartal, Turquie
depuis
$261,723
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 25
An affordable seaview project has good finishing, architecture, view, environment, society and else. In the neighborhood, many shopping malls, marina&marina mall, easy access to corniche line, different metro lines, airport, multinational companies and industrial zones. Still have reasonable…
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Realting.com
Aller