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Appartement dans un nouvel immeuble Basin Istanbul Hotel Apartments Compound

Besiktas, Turquie
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$48,728
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ID: 337
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

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Pourquoi cette propriété Un point focal à Istanbul européenne, proche d'un nœud de transport très important. Les environs sont riches en centres commerciaux modernes et en marchés de gros. Appartements avec des spécifications modernes et des finitions élégantes et harmonieuses. Le projet comprend de nombreuses installations et services, en plus de divers magasins. Les titres sont prêts. En outre, le projet répond aux exigences de la citoyenneté turque et est prêt à y entrer.

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Besiktas, Turquie
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