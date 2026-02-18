Complexe résidentiel Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.

Un penthouse de trois chambres (3+1) de 150 m2 est à vendre dans le complexe du centre commercial Yekta.

Vue sur la mer

Meublé et équipé

Chauffage individuel

Votre résidence d'été est située à seulement 400 mètres de la mer Méditerranée, mais toute l'infrastructure développée de la ville est à portée de main: cafés, supermarchés, banques, boulangerie, terrains de jeux et centres de services sont tous situés sur les étages inférieurs du complexe résidentiel.

Appartements avec plans réfléchis, hauts plafonds, et fenêtres panoramiques créeront un sentiment d'espace et de liberté!

Date d'achèvement : 2022.

Prestations complexes:

Espace vert paysager

Grande piscine extérieure avec toboggans et chaises longues

Piscine pour enfants

Espace barbecue

Aire de loisirs avec abri solaire

Toilettes et douches

Ascenseurs et escaliers mécaniques pour un accès facile

Parking intérieur

Parking extérieur

Spa:

Bain turc (Hamam)

Chambre à vapeur romaine

Sauna finlandais

Salles de massage

Piscine intérieure chauffée

Salle du sel

Douche tropicale

Salle de détente

Aire de loisirs:

Tennis de table

Billards

Aire de jeux pour enfants

Bureau

Salle de jeu informatique

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.