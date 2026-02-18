Complexe résidentiel Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.

Un penthouse de trois chambres (3+1) de 150 m2 est à vendre dans le complexe du centre commercial Yekta.
Votre résidence d'été est située à seulement 400 mètres de la mer Méditerranée, mais toute l'infrastructure développée de la ville est à portée de main: cafés, supermarchés, banques, boulangerie, terrains de jeux et centres de services sont tous situés sur les étages inférieurs du complexe résidentiel.
Appartements avec plans réfléchis, hauts plafonds, et fenêtres panoramiques créeront un sentiment d'espace et de liberté!
Date d'achèvement : 2022.
Prestations complexes:
Spa:
Aire de loisirs:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.