Complexe résidentiel Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.

Mahmutlar, Turquie
depuis
$319,785
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
ID: 33360
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un penthouse de trois chambres (3+1) de 150 m2 est à vendre dans le complexe du centre commercial Yekta.

  • Vue sur la mer
  • Meublé et équipé
  • Chauffage individuel

Votre résidence d'été est située à seulement 400 mètres de la mer Méditerranée, mais toute l'infrastructure développée de la ville est à portée de main: cafés, supermarchés, banques, boulangerie, terrains de jeux et centres de services sont tous situés sur les étages inférieurs du complexe résidentiel.

Appartements avec plans réfléchis, hauts plafonds, et fenêtres panoramiques créeront un sentiment d'espace et de liberté!

Date d'achèvement : 2022.

Prestations complexes:

  • Espace vert paysager
  • Grande piscine extérieure avec toboggans et chaises longues
  • Piscine pour enfants
  • Espace barbecue
  • Aire de loisirs avec abri solaire
  • Toilettes et douches
  • Ascenseurs et escaliers mécaniques pour un accès facile
  • Parking intérieur
  • Parking extérieur

Spa:

  • Bain turc (Hamam)
  • Chambre à vapeur romaine
  • Sauna finlandais
  • Salles de massage
  • Piscine intérieure chauffée
  • Salle du sel
  • Douche tropicale
  • Salle de détente

Aire de loisirs:

  • Tennis de table
  • Billards
  • Aire de jeux pour enfants
  • Bureau
  • Salle de jeu informatique

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

