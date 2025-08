Complexe résidentiel One bedroom apartment in Nobby Garden complex.

Appartement d'une chambre (1+1) dans le complexe Nobby Garden.

Nous vous présentons un projet luxueux à 800 mètres des meilleures plages de sable d'Avsallar, du plus grand développeur de la région !

La combinaison idéale d'un prix agréable et de la haute qualité d'une entreprise de développement bien connue est réalisée dans des aménagements fonctionnels compétents des appartements et un excellent ensemble d'infrastructures qui sont créés à la fois pour les loisirs et pour la résidence permanente confortable de toute la famille.

Toutes les infrastructures nécessaires de la ville: cafés et restaurants, chaînes de supermarchés et un marché fermier le mercredi, un hôpital public et des cliniques privées, pharmacies, jardins d'enfants, écoles, banques et plus sont à 300 mètres du complexe.

Le complexe résidentiel se compose de deux blocs, 117 appartements, sur un territoire de 7 700 m2

Infrastructure:

Piscine extérieure

Piscine extérieure avec section enfants

Diapositives

Piscine intérieure chauffée avec section pour enfants

Sauna

Hammam turc

Chambre à vapeur romaine

Salles de massage

Salle de loisirs

Cinéma

Salle de jeux pour enfants

Espace barbecue

Aire de jeux pour enfants

Terrain de tennis

Stationnement souterrain

Parking extérieur

Générateur électrique

Surveillance vidéo 7/24

Sécurité 7/24

Territoire paysager du complexe

Salle de fitness

