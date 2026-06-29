Appartement dans un nouvel immeuble PAYaLLAR TAUERS

EN TURQUIE EN 2023 TRANSLATION!

Retrait d'un appartement est la conclusion d'un contrat.

par lequel la propriété de l'objet d'investissement est cédée.

Il s'agit de l'achat d'un appartement auprès d'un investisseur qui a investi dans la construction d'une nouvelle maison, alors que la maison elle-même n'a pas encore été mise en service.

Vous pouvez revendre l'appartement après un paiement de 50% à n'importe quel moment.

Ce projet convient à ceux qui ont peur d'investir longtemps !!

Croissance prévue jusqu'à la fin de la construction -40 %!!!!

TAUERS PAYALLAIRES.

Le projet est situé à Payallar ( Alania ), se compose de deux blocs et sera construit en 2024.

Bloc A et bloc B. Le magasin B est de 8 étages, il aura 40 appartements.

Infrastructure :

Piscine

Piscine de choc (avec glace)

Sauna

Fitness

Hamam

Salle à vapeur

Parking

Transfert maritime

Terrain de jeu intérieur

Je vous aide à investir avec profit !

Laissez-moi - je vais répondre à toutes les questions et Je vais couper le REAL ESTATE qui vous chassera !