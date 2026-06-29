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Appartement dans un nouvel immeuble PAYaLLAR TAUERS

Alanya, Turquie
depuis
$131,627
;
9
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ID: 3791
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

À propos du complexe

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EN TURQUIE EN 2023 TRANSLATION!

Retrait d'un appartement est la conclusion d'un contrat.
par lequel la propriété de l'objet d'investissement est cédée.

Il s'agit de l'achat d'un appartement auprès d'un investisseur qui a investi dans la construction d'une nouvelle maison, alors que la maison elle-même n'a pas encore été mise en service.

Vous pouvez revendre l'appartement après un paiement de 50% à n'importe quel moment.

Ce projet convient à ceux qui ont peur d'investir longtemps !!

Croissance prévue jusqu'à la fin de la construction -40 %!!!!

TAUERS PAYALLAIRES.

Le projet est situé à Payallar ( Alania ), se compose de deux blocs et sera construit en 2024.
Bloc A et bloc B. Le magasin B est de 8 étages, il aura 40 appartements.

Infrastructure :

Piscine

Piscine de choc (avec glace)

Sauna

Fitness

Hamam

Salle à vapeur

Parking

Transfert maritime

Terrain de jeu intérieur

Je vous aide à investir avec profit !

Laissez-moi - je vais répondre à toutes les questions et Je vais couper le REAL ESTATE qui vous chassera !

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 65.0
Prix ​​par m², USD 2,225 – 2,390
Prix ​​de l'appartement, USD 153,735 – 165,123
Appartements 2 chambres
Surface, m² 79.5
Prix ​​par m², USD 2,480
Prix ​​de l'appartement, USD 209,535

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
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Taux d'intérêt
Montant du prêt
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Période
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Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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