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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound

Mustafa Kemalpasa Ortaokulu, Turquie
depuis
$1,26M
08/07/2026
$1,26M
25/05/2022
$51,585
;
31
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ID: 386
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/07/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Mustafa Kemalpasa Ortaokulu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

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Babacan Port Royal Küçükçekmece Smart Apartments & Investment Opportunity à Istanbul

Babacan Port Royal est positionné comme un projet urbain contemporain qui reflète l'évolution des besoins résidentiels de la population croissante d'Istanbul. En combinant un large éventail de types d'appartements avec une vaste aménagement paysager vert, le projet équilibre avec succès la densité avec l'habitabilité. Cette approche convient à divers profils d'acheteurs, notamment aux jeunes professionnels, aux familles en croissance et aux résidents de longue durée qui recherchent un environnement communautaire bien structuré.

L'emplacement du projet à Küçükçekmece renforce son attrait en tant que destination résidentielle et d'investissement. Un accès facile à l'autoroute E-5, au corridor de Basın Ekspres et aux réseaux de transport en commun assure une forte mobilité quotidienne, tandis que la proximité des universités, des centres commerciaux et des services publics soutient une demande résidentielle constante. Ces facteurs contribuent au maintien des taux d'occupation et à la pertinence à long terme des zones urbaines d'Istanbul.

Du point de vue de l'investissement, Babacan Port Royal offre flexibilité et évolutivité. La disponibilité de logements intelligents, d'équipements de bien-être complets et d'infrastructures modernes s'harmonise avec les attentes actuelles des locataires, ce qui améliore la compétitivité de la location. Combiné à des options de paiement flexibles et à un large éventail d'unités, le projet offre une opportunité solide aux investisseurs qui recherchent un risque équilibré, un revenu locatif stable et une appréciation future du capital.

Babacan Port Royal est un grand projet résidentiel mixte à Küçükçekmece, comprenant 814 unités de studios à 3.5+1 appartements, complété par des espaces commerciaux et de vastes espaces verts.

Babacan Port Royal propose des appartements à la maison, des installations de bien-être intérieur et une grande accessibilité aux grandes routes et aux transports en commun, ce qui le rend idéal pour la vie familiale et l'investissement.

10 avantages spécifiques de Babacan Port Royal

  1. Situé près de E‐5 et Basın Ekspres avec un accès stratégique à la ville

  2. Types d'appartements de 1+0 studios à 3.5+1 unités familiales

  3. Systèmes maison intelligents pour l'éclairage, le chauffage et le contrôle de sécurité

  4. 70% de la zone de projet consacrée aux espaces verts paysagers

  5. Salle de gym intérieure, Pilates, sauna, bain turc et piscine

  6. Sécurité 24/7 et services de réception sur place

  7. Parking privé avec bornes de recharge électrique

  8. Proche des stations de métro et de métrobus

  9. Centres commerciaux, universités et services publics à proximité

  10. Positionné pour l'investissement avec des plans de paiement flexibles et des prix compétitifs

Localisation sur la carte

Mustafa Kemalpasa Ortaokulu, Turquie
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