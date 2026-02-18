  1. Realting.com
Deral Group Investment

Turquie, Alanya
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
2 années 10 mois
Langues
English, Русский, Türkçe
Site web
deralgroup.com
À propos de l'agence

? Obtenez plus d'informations sur l'achat d'un appartement en chat ou par téléphone. Appelez ou écrivez !
Immobilier étranger à partir de 40 000 $. Consultation gratuite. Appartements à l'étape de la construction à des prix inférieurs à celui du développeur. Une base énorme de logements primaires et secondaires aux prix les plus rentables avec le revenu locatif le plus élevé. Nous aiderons à toutes les étapes de la transaction et aiderons à obtenir le statut de résident. Appartement à Alanya. Appartement à Antalya. Villa Antalya. Villa Alanya. Propriété en Turquie

Prestations de service

Consultation gratuite. Appartements à l'étape de la construction à des prix inférieurs à celui du développeur. Une base énorme de logements primaires et secondaires aux prix les plus rentables avec le revenu locatif le plus élevé. Nous aiderons à toutes les étapes de la transaction et nous aiderons à obtenir le statut de résidence.

Nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Alanya, Turquie
depuis
$200,003
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Alania, les deuxVers la plage : 3000 mÉtages: sol + 4Début de la construction: mars 2023Mise en service: décembre 2024? L'infrastructure du complexe:* piscine pour enfants* aire de jeux* cinéma en plein air* Zones de repos* Lieu de yogaespace de travailbibliothèque* billard* tennis de table*…
Complexe résidentiel 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Turquie
depuis
$395,518
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
? Appartements: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turquie, OBA OLIVE DistrictVue sur la mer et les montagnes2011 Construction 3ème étage de 3Vers la mer: 1.700mChauffage (piles)? Territoire paysager ▪ Transfert à la plage ▪ Un parking souterrain et ouvert.? Lieu: ▪ 1600 m vers la merInfrastructure : *…
Quartier résidentiel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Oba, Turquie
depuis
$281,825
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Turquie, Alanya, district de l ' OBADéveloppeur BEST HOME, Complexe résidentiel Tout droit 4 Bâtiments 4 étages à la mer: 350m? Appartements: 1+1 - à partir de 57.2 (m2) À partir de 255.000€2+1 - Duplex - à partir de 120,8 (m2) À partir de 480.000 euros.Début de la construction: Décembre 202…
Nos agents en Turquie
Denis Nikitin
2 propriétés
