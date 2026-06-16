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Complexe résidentiel Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Demirtas, Turquie
depuis
$117,463
;
14
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ID: 1879
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/03/2023

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Demirtaş

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

À propos du complexe

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Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладится природой и свежим воздухом.

Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море.  Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демирташе.

Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные площадки. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрукты, овощи, оливки, сыры, турецкие сладости. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.

В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а на набережной можно посидеть в ресторане с видом на море и морепродуктами.

В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими территориями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.

В жилом комплексе представлены квартиры планировкой:

  • 1+1 площадью 43 – 52 кв.м.
  • 2+1 площадью 66 – 67 кв.м.
  • 2+1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м.
  • 4+1 дуплекс площадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:

  • Трансфер на пляж
  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона отдыха
  • Мини–гольф
  • Площадка для йоги
  • Зона барбекю с беседкой и мангалом
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Кинозал
  • Лобби

Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установлена встроенная кухня с гранитной столешницей, мебель в ванной комнате, сантехника, входные и межкомнатные двери. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходимо.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.

Localisation sur la carte

Demirtas, Turquie
Soins de santé
Épiceries
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Complexe résidentiel Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Turquie
depuis
$117,463
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