Complexe résidentiel Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладится природой и свежим воздухом.

Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море. Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демирташе.

Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные площадки. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрукты, овощи, оливки, сыры, турецкие сладости. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.

В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а на набережной можно посидеть в ресторане с видом на море и морепродуктами.

В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими территориями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.

В жилом комплексе представлены квартиры планировкой:

1+1 площадью 43 – 52 кв.м.

2+1 площадью 66 – 67 кв.м.

2+1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м.

4+1 дуплекс площадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:

Трансфер на пляж

Бассейн

Детский бассейн

Крытый бассейн с подогревом

Турецкий хамам

Сауна

Фитнес-зал

Бильярд

Детская игровая комната

Детская площадка

Зона отдыха

Мини–гольф

Площадка для йоги

Зона барбекю с беседкой и мангалом

Душевые кабины и раздевалки

Кинозал

Лобби

Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установлена встроенная кухня с гранитной столешницей, мебель в ванной комнате, сантехника, входные и межкомнатные двери. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходимо.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.