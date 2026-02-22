Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Alania, les deux

Vers la plage : 3000 m

Étages: sol + 4

Début de la construction: mars 2023

Mise en service: décembre 2024

? L'infrastructure du complexe:

* piscine pour enfants

* aire de jeux

* cinéma en plein air

* Zones de repos

* Lieu de yoga

espace de travail

bibliothèque

* billard

* tennis de table

* piscine intérieure

Bain turc

* sauna

Salle du sel

* vapeur

Jacuzzi

* zone de repos

La salle de sport.

* Salle de jeux pour enfants

café

* piscine extérieure (700 m2), jacuzzi

? Caractéristiques du complexe:

navette vers la mer

-territoire clôturé

Parking fermé (252 places de stationnement)

- Wi-Fi.

Télévision par satellite

-influence du territoire et des façades

Générateur

? Appartements:

1+1 - 51m2 à partir de 184.000€

2+1 Duplex - 99 - 108m2 276,000€

Duplex 3+1 104m2 + Jardin 35m2 430.000 €

Ensemble d'appartements:

Porte d'entrée en acier, interphone vidéo

Meubles intégrés dans la cuisine et les salles de bains

placard intégré dans le couloir

Ensemble complet d'appareils ménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle, surface de cuisson, four, hotte, lave-linge)

Air conditionné dans chaque chambre

chauffage des sols dans la salle de bains

Douche

plomberie

chauffe-eau électrique

? Convient pour obtenir la citoyenneté turque

Paiement par acompte -0%

Acompte -50%

