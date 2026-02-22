  1. Realting.com
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Alanya, Turquie
depuis
$200,003
;
11
ID: 1966
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

Русский Русский

Alania, les deux
Vers la plage : 3000 m
Étages: sol + 4
Début de la construction: mars 2023
Mise en service: décembre 2024

? L'infrastructure du complexe:
* piscine pour enfants
* aire de jeux
* cinéma en plein air
* Zones de repos
* Lieu de yoga
espace de travail
bibliothèque
* billard
* tennis de table
* piscine intérieure
Bain turc
* sauna
Salle du sel
* vapeur
Jacuzzi
* zone de repos
La salle de sport.
* Salle de jeux pour enfants
café
* piscine extérieure (700 m2), jacuzzi

? Caractéristiques du complexe:
navette vers la mer
-territoire clôturé
Parking fermé (252 places de stationnement)
- Wi-Fi.
Télévision par satellite
-influence du territoire et des façades
Générateur

? Appartements:
1+1 - 51m2 à partir de 184.000€

2+1 Duplex - 99 - 108m2 276,000€

Duplex 3+1 104m2 + Jardin 35m2 430.000 €

Ensemble d'appartements:
Porte d'entrée en acier, interphone vidéo
Meubles intégrés dans la cuisine et les salles de bains
placard intégré dans le couloir
Ensemble complet d'appareils ménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle, surface de cuisson, four, hotte, lave-linge)
Air conditionné dans chaque chambre
chauffage des sols dans la salle de bains
Douche
plomberie
chauffe-eau électrique

? Convient pour obtenir la citoyenneté turque
Paiement par acompte -0%
Acompte -50%
Obtenez plus d'informations sur l'achat d'un appartement en chat ou par téléphone. Appelez ou écrivez !



Vous envisagez d'acheter une propriété en Turquie ? Nous vous aiderons à trouver un objet GRATUIT, organiser un accord sûr avec le développeur!

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
