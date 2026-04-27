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Studios à vendre en Muratpasa, Turquie

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Studio dans Muratpasa, Turquie
Studio
Muratpasa, Turquie
Surface 10 m²
Sol 4/10
Desire Antalya — Devenez copropriétaire d’un hôtel 5★ Best Western Premier Un investissem…
$25,000
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Hotel Invest
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