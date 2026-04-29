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Maisons à vendre en Menemen, Turquie

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Menemen, Turquie
Maison 4 chambres
Menemen, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Sol 1/2
Maisons semi-détachées avec Jardins et Parking à Izmir Menemen Villakent Menemen Villakent e…
$444,123
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