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avec garage Studios à vendre en Région de Marmara, Turquie

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Istanbul
6
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Temapasa Sokagi, Turquie
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Studio 1 chambre
Temapasa Sokagi, Turquie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 13/34
Studio entièrement meublé avec balcon au 13ème étage – Helis Plus de résidence, KartalDécouv…
$111,950
T.V.A.
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Agence
Doga Kececioglu
Langues
English, Türkçe
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Caractéristiques des propriétés en Région de Marmara, Turquie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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