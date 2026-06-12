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Penthouse 3 chambres dans Kepez, Turquie
Penthouse 3 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 12
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$499,786
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Penthouse 4 chambres dans Kepez, Turquie
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Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
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Nombre de salles de bains 2
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