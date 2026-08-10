Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Karacabey
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Karacabey, Turquie

;
1 propriété total trouvé
Duplex 6 chambres dans Karacabey, Turquie
Duplex 6 chambres
Karacabey, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 193 m²
Sol 3/3
Propriétés vue mer dans un complexe avec piscine à Bursa Karacabey Ces appartements sont sit…
$327,178
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller