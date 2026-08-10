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Appartements à vendre en Karacabey, Turquie

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Appartement 1 chambre dans Karacabey, Turquie
Appartement 1 chambre
Karacabey, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/3
Propriétés vue mer dans un complexe avec piscine à Bursa Karacabey Ces appartements sont sit…
$127,172
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Appartement 3 chambres dans Karacabey, Turquie
Appartement 3 chambres
Karacabey, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 2/3
Propriétés vue mer dans un complexe avec piscine à Bursa Karacabey Ces appartements sont sit…
$273,913
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Appartement 4 chambres dans , Turquie
Appartement 4 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol 4/4
$2,82M
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TekceTekce
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