Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. İnegöl
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en İnegöl, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans İnegöl, Turquie
Villa 5 chambres
İnegöl, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 520 m²
Nombre d'étages 4
Villa individuelle 5 chambres à vendre avec piscine intérieure et ascenseur à Bursa ìnegöl ì…
$1,45M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller