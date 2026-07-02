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Magasins à vendre en Ciftlikkoy, Turquie

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1 propriété total trouvé
Boutique 460 m² dans Ciftlikkoy, Turquie
Boutique 460 m²
Ciftlikkoy, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 460 m²
Nombre d'étages 4
Magasin d'investissement avec salle de rangement à Yalova Kelebek Çayırı Yalova est une bell…
$579,955
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