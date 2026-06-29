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Loyer mensuel de condos en Cankaya, Turquie

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Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff dans Cankaya, Turquie
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff
Cankaya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Sol 1/4
Situé sur la rue Mahmut Yesari, l'une des rues résidentielles les plus prestigieuses et rech…
$1,253
par mois
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Agence
Keller Williams
Langues
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