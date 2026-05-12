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Location courte durée Maisons en Bodrum, Turquie

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3 propriétés total trouvé
villa de 5 chambres dans Bodrum, Turquie
villa de 5 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 280 m²
Nombre d'étages 2
Notre projet, situé à Ortakent à quelques pas de la mer, est conçu pour une vie détendue et …
$1,666
par nuit
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Wabi Group
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Villa de 6 chambres dans Bodrum, Turquie
Villa de 6 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
Villa 6+1 dans la région de YalykavakLa durée minimale de location est de 1 mois.La villa es…
$1,158
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Maison 5 chambres dans Bodrum, Turquie
Maison 5 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
Modern villa with direct access to the sea as part of Mett Hotel & Beach Resort Bodrum 5★An …
$2,250
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