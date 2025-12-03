  1. Realting.com
  Turquie
  Région de la mer Noire
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Duzce
3
Trabzon
1
Yomra
1
Bartin
1
Résidence 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Résidence 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Résidence 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Résidence 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Résidence 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Résidence 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Kadikoy, Turquie
depuis
$250,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 23
Surface 95–260 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet est situé dans le quartier de Kadıköy, au cœur de la partie asiatique d'Istanbul. * En 10 minutes, vous pouvez rejoindre le premier pont qui relie les parties asiatique et européenne * Le tunnel d'Avrasiya est à 5 minutes * Ligne de métrobus à 5 minutes • Station de métro à 15…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.0
190,000
Apartment 2 chambres
135.0
450,000
Apartment 3 chambres
215.0
560,000
Apartment 4 chambres
260.0
990,000
Mehal Group
New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Région de la mer Noire, Turquie
depuis
$59,980
La résidence dispose de jardins, de sécurité, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking, de boutiques.Achèvement - août 2024.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solSystème "Smart Home"Emplacement et infrastructure à proximité Hôpital - 4,1 kmUniversité - 2,6 kmCentre-…
TRANIO
New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Région de la mer Noire, Turquie
depuis
$70,994
La résidence dispose de jardins, de sécurité, d'une aire de jeux pour enfants, d'un parking.Emplacement et infrastructure à proximité Hôpital - 4,7 kmUniversité - 3.7 kmCentre-ville - 5 kmArrêt de bus - 10 mètres
TRANIO
New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Région de la mer Noire, Turquie
depuis
$205,793
La résidence dispose de jardins, sécurité, une aire de jeux pour enfants, un parking, une salle de sport, une piscine.Installations et équipement dans la maison Chauffage au solSystème "Smart Home"Emplacement et infrastructure à proximité Hôpital - 2,2 kmUniversité - 6,7 kmCentre-ville - 2.8…
TRANIO
Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 25
Surface 187–192 m²
2 objets immobiliers 2
MARINCITY TRABZON, the prestigious apartments project which brought groundbreaking features in real estate to the city. Standards of luxury and comfort are redefined in Kasusutu, Yomra, the new center of attraction at the heart of the Black Sea, Trabzon.   For Those Whose Eyes on the H…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
187.0
407,080
Marincity Trabzon
