Kadikoy, Turquie

Le projet est situé dans le quartier de Kadıköy, au cœur de la partie asiatique d'Istanbul. * En 10 minutes, vous pouvez rejoindre le premier pont qui relie les parties asiatique et européenne * Le tunnel d'Avrasiya est à 5 minutes * Ligne de métrobus à 5 minutes • Station de métro à 15…