Yomra
Complexe résidentiel Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 25
Surface 187–192 m²
2 objets immobiliers 2
MARINCITY TRABZON, the prestigious apartments project which brought groundbreaking features in real estate to the city. Standards of luxury and comfort are redefined in Kasusutu, Yomra, the new center of attraction at the heart of the Black Sea, Trabzon.   For Those Whose Eyes on the H…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
187.0
409,193
Développeur
Marincity Trabzon
