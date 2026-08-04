Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Beykoz
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Beykoz, Turquie

;
1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Beykoz, Turquie
Duplex 4 chambres
Beykoz, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 5
Appartements Bosphorus et Vue sur la mer dans un projet à Istanbul Turquie Situé du côté asi…
$2,81M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller